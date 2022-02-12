الاتحاد الإماراتي يعلن إقالة مدرب المنتخب فان مارفيك

وقال الاتحاد في بيان عبر موقعه الرسمي: "قرّر مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم إقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة الهولندي فان مارفيك وجهازه المساعد".

وتابع "يأتي القرار بناء على توصية لجنة المنتخبات الوطنية.. وسيتم الإعلان عن اسم المدرب الجديد الذي سيتولى الإشراف على المنتخب خلال الأيام المقبلة".

وكان فان مارفيك (69 عاماً) الذي قاد هولندا إلى وصافة مونديال 2010، أقيل من تدريب الإمارات لأول مرة في كانون الأول/ ديسمبر 2019 بعدما ودّع "الأبيض" منافسات كأس الخليج الرابعة والعشرين في الدوحة من الدور الأول، ثم تم تعيينه مجددا في كانون الثاني/ يناير 2020 لقيادة المنتخب في التصفيات الآسيوية المؤهلة الى مونديال 2022 في قطر.

وتحتل الإمارات حالياً المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط وبفارق 3 نقاط عن لبنان و4 عن العراق، وهي ستلعب الجولتين الأخيرتين أمام العراق في 24 آذار/ مارس، ثم كوريا الجنوبية في 29 منه.

وتبدو الإمارات الأقرب لحسم المركز الثالث المؤهل لخوض ملحق آسيوي مع ثاني المجموعة الثانية، ثم عالمي مع خامس تصفيات اميركا الجنوبية.

وذكرت وسائل الاعلام الاماراتية أن أروابارينا (46 عاما) الذي سبق له قيادة الوصل (2016-2018) وشباب الأهلي (2018-2020) هو الأقرب لخلافة فان مارفيك، كونه يملك خبرة واسعة في الدوري الاماراتي والمنطقة العربية، حيث سبق له تدريب أيضا الريان القطري عام 2018، وبيراميدز المصري من 2020 حتى 29 حزيران / يونيو 2021.