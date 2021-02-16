الاتحاد الآسيوي يقترح استكمال التصفيات بطريقة التجمع

اقترح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استكمال التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™وكأس آسيا 2023 بنظام التجمع في حزيران/يونيو المقبل بحسب ما كشفه أمين عام الاتحاد السوري لكرة القدم ابراهيم أيا زيد.

وقال أيا زيد لوكالة فرانس برس "تم اليوم الثلاثاء الاجتماع عن بعد بحضور لجنة مسابقات الاتحاد الآسيوي ونائب أمين عام الاتحاد الاسيوي وحضور مندوبي الدول الخمس لفرق المجموعة الأولى وكانت الفكرة إقامة المباريات المتبقية لمجموعتنا وباقي المجموعات أيضا على طريقة التجمع بإحدى الدول وهو مقترح معظم الدول نتيجة الوضع الصحي لفيروس كورونا وإغلاق بعض الدول لحدودها".

وأضاف "الاتحاد الآسيوي اقترح إقامة مباريات مجموعتنا في حزيران/يونيو القادم خلال أيام 3 و7 و11 و15 وننتظر حتى 18 شباط/فبراير الحالي قرار الاتحاد الآسيوي بشأن تحديد الدولة المستضيفة".

وأشار أبا زيد إلى أنه في حال تعذر استضافة إحدى دول مجموعتنا للمباريات المتبقية فسيتم إقامة المباريات في دولة محايدة.

وتتصدر سوريا المجموعة الآسيوية الأولى بعد انتهاء الجولة السادسة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة مقابل 7 نقاط للصين والفيليبين و6 نقاط لجزر المالديف ولا شيء لغوام.

وتبقى لسوريا ثلاث مباريات كانت مقررة خارج أرضها مع المالديف وغوام والصين.