الإصابة تبعد الكولومبي فالكاو عن الملاعب من "3 إلى 4 أسابيع"



وقال فايكانو في بيان "أعلمنا الطاقم الطبي لرايو فايكانو بأن لاعب الفريق الأول راداميل فالكاو يعاني من تمزق في الفخذ الأيمن"، كاشفاً بأن المدة التي يحتاجها للتعافي تتراوح من "ثلاثة الى أربعة أسابيع".

واستعاد ابن الـ35 عاماً شيئاً من مستواه السابق منذ أن وقع الصيف المنصرم مع فايكانو في صفقة انتقال حر، إذ سجل خمسة أهداف في ثماني مباريات حتى الآن ما ساهم بتواجد فريقه الجديد في المركز السادس في الدوري المحلي بعد 13 مرحلة.

وأصيب فالكاو في أواخر المباراة التي خسرها فريقه السبت أمام ريال مدريد 1-2 في الدوري المحلي، وذلك بعدما دخل كبديل في الدقيقة 69.

وستحرم هذه الإصابة فالكاو من التواجد مع منتخب بلاده في مباراتيه ضد البرازيل الجمعة ثم الباراغواي في 17 الحالي ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة الى مونديال قطر 2022.

وتحتل كولومبيا حالياً المركز الرابع الأخير المؤهل مباشرة إلى النهائيات عن المجموعة الموحدة لأميركا الجنوبية بعد 12 جولة.

ورغم غياب فالكاو، ما زال المنتخب الكولومبي قوة لا يستهان بها على الصعيد الهجومي بوجود هدافي أتالانتا الإيطالي دوفان زاباتا وأينتراخت فرانكفورت الألماني رافايل سانتوس بوري، ومن خلفهما صانع الألعاب خاميس رودريغيز العائد إلى تشكيلة المنتخب بعد غيابه عنه لقرابة عام.

