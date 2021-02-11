الأوروغوياني لاسارتي مدرباً لمنتخب تشيلي

وقال الاتحاد في بيان إن "لاسارتي يستلم قيادة لاروخا للتنافس في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022 وكوبا أميركا 2021 في الأرجنتين وكولومبيا، وجميع تحديات المنتخب الوطني".

وأضاف أن "عقد المدرب يتمدد تلقائياً في حال التأهل إلى كأس العالم".

وسيبدأ لاسارتي الذي يخلف الكولومبي رينالدو رويدا مشواره ضد باراغواي في 25 آذار/مارس المقبل.

وتحتل تشيلي المركز السادس في مجموعة أميركا الجنوبية بأربع نقاط فقط من أربع مباريات.

ويعرف الأوروغوياني البالغ من العمر 59 عاماً كرة القدم التشيلية جيداً، إذ سبق له أن درب أندية يونيفرسيداد دي تشيلي ويونيفرسيداد كاتوليكا بين عامي 2012 و2015. كما يملك تجارب في إسبانيا (ريال سوسييداد) وأوروغواي (ناسيونال)، والإمارات (الوصل)، ومصر (الأهلي).





