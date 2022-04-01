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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

استقالة مدرب نيجيريا عقب فشل التأهل للمونديال

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أعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم أن المدرب الوطني أوغوستين إيغوافوين ومساعديه استقالوا من مناصبهم بعد فشل التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

AFP

وأفاد الاتحاد الوطني للعبة في بيان في وقت متأخر الخميس أن استقالة الطاقم التدريبي كانت بـ "مفعول فوري".

وتفوقت غانا على نيجيريا الخميس بفضل أفضلية الأهداف خارج الديار اذ تعادلا 1-1 إياباً في أبوجا، وسلباً في الذهاب في كوماسي في الدور الثالث الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر.

وهي المرة الأولى يفشل فيها منتخب "النسور الممتازة" في التأهل لنهائيات كأس العالم منذ 2006.

وإلى جانب المدافع الدولي السابق إيغوافوين (56 عاماً) تم إعفاء كل من إيمانويل أمونيكي وساليسو يوسف وجوزيف يوبو ومدربي الحراس ألوي أغو وبول إيغبوغون من مهامهم.

وأردف "سيتم الإعلان عن طاقم فني جديد بعد المراجعة المناسبة لقيادة المهمة الجديدة لتنشيط سوبر إيغلز لمواجهة التحديات المستقبلية بشكل مناسب".                  
                  
                  
 

منتخب نيجيريا تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™
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