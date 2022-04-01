استقالة مدرب نيجيريا عقب فشل التأهل للمونديال

وأفاد الاتحاد الوطني للعبة في بيان في وقت متأخر الخميس أن استقالة الطاقم التدريبي كانت بـ "مفعول فوري".

وتفوقت غانا على نيجيريا الخميس بفضل أفضلية الأهداف خارج الديار اذ تعادلا 1-1 إياباً في أبوجا، وسلباً في الذهاب في كوماسي في الدور الثالث الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر.

وهي المرة الأولى يفشل فيها منتخب "النسور الممتازة" في التأهل لنهائيات كأس العالم منذ 2006.

وإلى جانب المدافع الدولي السابق إيغوافوين (56 عاماً) تم إعفاء كل من إيمانويل أمونيكي وساليسو يوسف وجوزيف يوبو ومدربي الحراس ألوي أغو وبول إيغبوغون من مهامهم.

وأردف "سيتم الإعلان عن طاقم فني جديد بعد المراجعة المناسبة لقيادة المهمة الجديدة لتنشيط سوبر إيغلز لمواجهة التحديات المستقبلية بشكل مناسب".





