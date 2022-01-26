استبعاد أياز عثمان من قائمة سوريا لاشتراطه اللعب أساسياً

وقال ياسر لبابيدي مدير منتخب سوريا في تصريح لوكالة فرانس برس الأربعاء إن استبعاد عثمان جاء بسبب "اشتراطه اللعب أساسياً في تصرف غير مسؤول مما استدعى استبعاده من المنتخب".

في المقابل، ردّ لاعب يوينكوس اليوناني البالغ 27 عاماً في حسابه على موقع فيسبوك "أنا أياز عثمان لاعب منتخب سوريا أضع نفسي دوماً وأبداً تحت تصرف منتخب بلدي ومدرب منتخب بلدي وأن أعمل لصالح رؤية مدرب المنتخب في المكان الذي يختاره لي".

وكان الاتحاد السوري ذكر في بيان أن استبعاد عثمان جاء "بسبب شروطه غير المنطقية وربط تواجده مع المنتخب بأن يلعب أساسياً. وهذا أمر غير مقبول في العرف الرياضي ولم يسبق أن حدث من قبل".

ويلتقي منتخب سوريا الخميس مع مضيفه الإماراتي في دبي ضمن الجولة السابعة لمنافسات المجموعة الأولى من الدور الثالث الحاسم المؤهل لمونديال قطر، حيث يحتل المركز السادس الأخير في مجموعته.