إيغافوين سيقود نيجيريا ضد غانا في الملحق المؤهل للمونديال



وأصدر أمين عام الاتحاد النيجيري محمد سانوسي بياناً قال فيه: "وافق مجلس إدارة الاتحاد النيجيري على توصيات اللجنتين الفنية والتطويرية بالاحتفاظ بخدمات المدرب أغوستين إيغافوين على أن يكون إيمانويل امونيكي مساعدًا له".



وكان امونيكي قاد منتخب تنزانيا إلى نهائيات النسخة قبل الأخيرة من أمم إفريقيا في مصر عام 2019، علمًا أنه يشغل أيضًا منصب عضو في مجموعة اللجنة الفنية في الاتحادين الإفريقي والدولي (فيفا).



ووضع هذا البيان حدًا لخطة الاتحاد الاستعانة بالمدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو بعد مشاركة المنتخب في نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي أسدل الستار عليها في الكاميرون الأحد، والتي خرج منها من الدور ثمن النهائي ضد تونس بعد تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة من ثلاثة انتصارات.



وأضاف بيان الاتحاد: "نقدر اهتمام السيد جوزيه بيسيرو بقيادة المنتخب الوطني بعد المحادثات الودية بيننا ولا نشك إطلاقاً في إمكانياته التدريبية".

وتابع: "ربما في المستقبل ستكون ثمة فرصة للعمل معه، لكن في الوقت الحالي ونظرًا للنتائج الإيجابية التي حققها المنتخب النيجيري في النسخة الأخيرة من البطولة القارية والتي منحتنا الأمل وعززت من ثقتنا بالجهاز الفني الحالي من أجل قيادتنا إلى كأس العالم في قطر، قررنا القبول بتوصية اللجنة الفنية والتطويرية للاحتفاظ بخدمات الجهاز الفني لإيغافوين وعززناه بإضافة إيمانويل امونيكي".



وتلتقي نيجيريا مع غانا ذهابًا وإيابًا في آذار/مارس المقبل لمعرفة هوية المتاهل منهما إلى مونديال 2022.

