إيطاليا تحطم الرقم القياسي لعدد المباريات المتتالية دون هزيمة

وخرج المنتخب الإيطالي من هذه المواجهة بمباراته السادسة والثلاثين توالياً من دون هزيمة، لينفرد رجال المدرب روبرتو مانشيني بالرقم القياسي لعدد المباريات المتتالية من دون هزيمة والذي كان يتشاركه منذ الخميس بعد التعادل مع بلغاريا 1-1 في الجولة السابقة، مع المنتخبين الإسباني (بين عامي 2007 و2009) والبرازيلي (بين عامي 1993 و1996).

وتعود آخر خسارة للمنتخب الإيطالي في أيلول/سبتمبر 2018.