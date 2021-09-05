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تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

إيطاليا تحطم الرقم القياسي لعدد المباريات المتتالية دون هزيمة

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حطم المنتخب الإيطالي الرقم القياسي لعدد المباريات المتتالية دون هزيمة عقب تعادله مع مستضيفه منتخب سويسرا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم.

AFP

وخرج المنتخب الإيطالي من هذه المواجهة بمباراته السادسة والثلاثين توالياً من دون هزيمة، لينفرد رجال المدرب روبرتو مانشيني بالرقم القياسي لعدد المباريات المتتالية من دون هزيمة والذي كان يتشاركه منذ الخميس بعد التعادل مع بلغاريا 1-1 في الجولة السابقة، مع المنتخبين الإسباني (بين عامي 2007 و2009) والبرازيلي (بين عامي 1993 و1996).

وتعود آخر خسارة للمنتخب الإيطالي في أيلول/سبتمبر 2018.

 

منتخب إيطاليا تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™
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