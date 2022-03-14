إعلان تشكيلة سوريا لمباراتي لبنان والعراق

وتلعب سوريا في الجولة التاسعة مع لبنان في بيروت 24 آذار/مارس الجاري وفي العاشرة الأخيرة مع العراق في دبي في 29 منه.

ويحتل المنتخب السوري المركز السادس الأخير في المجموعة برصيد نقطتين مقابل 22 نقطة لإيران المتصدرة التي حسمت تأهلها الى نهائيات المونديال بصحبة كوريا الجنوبية ثانية المجموعة برصيد 20 نقطة.

وتحتل الإمارات المركز الثالث برصيد 9 نقاط يليها لبنان مع 6 نقاط والعراق برصيد 5 نقاط.

وهنا القائمة: إبراهيم عالمة (جبلة)، خالد حجي عثمان ومحمد ريحانية (أهلي حلب)، حسين جويد ومصطفى جنيد (حطين)، أحمد مدنية (تشرين)، حسين رحال (الكرامة)، احمد الصالح (الجيش)، عمر السوما (الأهلي السعودي)، عمر خربين (الوحدة الاماراتي)، محمود مواس (الشرطة العراقي)، عبدالله الشامي ومارديك مردكيان (الفحيحيل الكويتي)، علاء الدالي (الشباب الكويتي)، عمرو ميداني (النصر الكويتي)، اوليفر كاسكاو (هلسنغور الدنماركي)، حسام عايش (غوتبورغ السويدي)، اياز عثمان (لونيكوس اليوناني)، سعد أحمد (اربيل العراقي)، يوسف محمد (الأهلي البحريني)، مؤيد خولي (النصر العماني)، خالد كردغلي (نفط الوسط العراقي)، عمرو جنيات ومحمد حلاق (المنامة البحريني)، مؤيد عجان ومحمد عنز ومحمود البحر (الرفاع البحريني)، ثائر كروما (نفط البصرة العراقي)، محمد مرمور (مسيمير القطري) وملهم ببولي (معيذر القطري).



