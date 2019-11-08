إبراهيم يستدعي تشكيلة سوريا لمباراتي الصين والفلبين

من قبل AFP November 8, 2019 21:03 اختار فجر إبراهيم المدير الفني لمنتخب سوريا بكرة القدم تشكيلة من 23 لاعباً لمباراتيه مع الصين والفلبين اللتين ستقامان في دبي (الأرض المفترضة لسوريا) يومي 14 و19 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، ضمن التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس اسيا 2023.