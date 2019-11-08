إبراهيم يستدعي تشكيلة سوريا لمباراتي الصين والفلبين

وتتصدر سوريا منتخبات المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، تليها الصين 7 والفلبين 4 وجزر المالديف 3 وغوام دون نقاط.
وضمت التشكيلة 15 لاعباً محلياً و8 محترفين وهم:
أسامة أومري ومؤيد عجان وعمرو جنيات ويوسف محمد (الوحدة) ومحمد مرمور وخالد مبيض وخالد كردغلي وكامل حميشة (تشرين) وإبراهيم عالمة وورد السلامة (الجيش) وحسين جويد ومارديك مردكيان (حطين) وخالد إبراهيم وأحمد الأشقر (الاتحاد ) وأحمد الشيخ (النواعير) وعمر السومة (الأهلي السعودي) وعمر خربين (الهلال السعودي) وأحمد الصالح (العهد اللبناني) وعمرو ميداني (الكويت الكويتي) ومحمود مواس (أم صلال القطري) وشادي الحموي (نجران السعودي) ونصوح نكدلي (مسيمير القطري) وعبدالله الشامي (الفيححيل الكويتي).