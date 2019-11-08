العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا
تصفيات كأس العالم

إبراهيم يستدعي تشكيلة سوريا لمباراتي الصين والفلبين

من قبل

اختار فجر إبراهيم المدير الفني لمنتخب سوريا بكرة القدم تشكيلة من 23 لاعباً لمباراتيه مع الصين والفلبين اللتين ستقامان في دبي (الأرض المفترضة لسوريا) يومي 14 و19 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، ضمن التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس اسيا 2023.

https://www.facebook.com/syrianfa/

وتتصدر سوريا منتخبات المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، تليها الصين 7 والفلبين 4 وجزر المالديف 3 وغوام دون نقاط.
                  
وضمت التشكيلة 15 لاعباً محلياً و8 محترفين وهم:

أسامة أومري ومؤيد عجان وعمرو جنيات ويوسف محمد (الوحدة) ومحمد مرمور وخالد مبيض وخالد كردغلي وكامل حميشة (تشرين) وإبراهيم عالمة وورد السلامة (الجيش) وحسين جويد ومارديك مردكيان (حطين) وخالد إبراهيم وأحمد الأشقر (الاتحاد ) وأحمد الشيخ (النواعير) وعمر السومة (الأهلي السعودي) وعمر خربين (الهلال السعودي) وأحمد الصالح (العهد اللبناني) وعمرو ميداني (الكويت الكويتي) ومحمود مواس (أم صلال القطري) وشادي الحموي (نجران السعودي) ونصوح نكدلي (مسيمير القطري) وعبدالله الشامي (الفيححيل الكويتي).

منتخب سوريا
السابق الفيفا يطلب تطمينات من السلطات
اقرأ
الفيفا يطلب تطمينات من السلطات العراقية
التالي

آخر الأحداث