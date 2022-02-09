أوتو أدو مدرباً جديداً للمنتخب الغاني

ويأتي تعيين أدو بعد إقالة ميلوفان رايفاتش عقب الخروج من الدور الأول في كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون الشهر الماضي.

وسيتولى أدو قيادة المنتخب الغاني في مباراتي ملحق تصفيات كأس العالم ضد نيجيريا، التي أعلنت أمس الثلاثاء تغيير خططها بشأن المدرب أيضاً.

ويلتقي الفريقان العملاقان في استاد كيب كوست يوم 24 آذار/مارس في لقاء الذهاب ثم في أبوجا في 27 آذار/مارس في مباراة الإياب.

ويعمل أدو (46 عاما) مساعداً للمدرب في بروسيا دورتموند الألماني، حيث يركز على تطوير الناشئين.

ولعب أدو، لاعب منتخب غانا السابق المولود في ألمانيا، مع دورتموند وماينتس كما كان ضمن الجهاز الفني سابقا في هامبورغ وبروسيا مونشنغلادباخ.

ويساعد أدو لاعب منتخب هولندا السابق جورج بواتنغ، وهو لاعب سابق خر من أصول غانية ويعمل مدربا للشباب في ناديه القديم أستون فيلا، وديدي دراماني، الذي سبق له العمل مع نوردشيلاند الدنمركي.

وقال الاتحاد الغاني إن هيوتون مدرب نيوكاسل يونايتد وبرايتون السابق سيعمل مستشارا فنيا في مباراتي تصفيات كأس العالم، بدون تحديد تفاصيل الدور الذي سيقوم به.

من جهتها تراجعت نيجيريا أمس الثلاثاء عن تعيين المدرب البرتغالي المولد جوزيه بيسيرو ليستمر أوجوستين إغوافون في قيادة الفريق في مباراتي غانا.

