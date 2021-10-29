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تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

أستراليا تلعب على أرضها للمرة الأولى منذ أكثر من عامين

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سيلعب المنتخب الأسترالي على أرضه للمرة الأولى منذ 763 يومًا، بعد تأكيد الاتحاد المحلي لكرة القدم الجمعة على إقامة مباراته المقبلة ضد السعودية، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™في مدينة سيدني منتصف الشهر المقبل.

REUTERS

خاضت أستراليا مباراتها الأخيرة أمام جماهيرها ضد نيبال في العاصمة كانبيرا في تشرين الأول/أكتوبر 2019، قبل أن تجبر على اللعب خارج البلاد بعد أن أغلقت أستراليا حدودها في أعقاب جائحة فيروس كورونا.

وقال المدرب غراهام أرنولد "أعتقد أن اللعب أمام جماهيرنا في ملعب جميل وعلى أرضية جيدة سيساعدنا كثيرًا. يمكن للجماهير أن تزود الفرق واللاعبين بالطاقة، وبعد أن كنا بعيدين عن أستراليا لفترة طويلة، أتوقع أن يستفيد لاعبونا من الدعم الذي سيحظون به في ملعب ويسترن سيدني ستاديوم يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر".

وذكر موقع الاتحاد أنه سيسمح بحضور جماهيري بنسبة 75% في المئة أي ما يوازي قرابة 22500 مشجع.

وتتعملق السعودية في صدارة المجموعة الثانية بأربعة انتصارات من أربع مباريات برصيد 12 نقطة، فيما تحتل أستراليا المركز الثاني (9) أمام عُمان واليابان (6 لكل منهما) قبل ست مراحل من النهاية.
 

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