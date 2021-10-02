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الدوري الإسباني
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

أدفوكات يعلن عن تشكيلة العراق

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اختار المدير الفني لمنتخب العراق لكرة القدم، الهولندي ديك أدفوكات، قائمة ضمت 23 لاعباً استعداداً لمواجهتي لبنان والإمارات ضمن التصفيات الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™.

REUTERS

ويلتقي المنتخب العراقي نظيره اللبناني في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري على استاد خليفة الدولي في العاصمة الدوحة قبل أن ينتقل إلى دبي لملاقاة الامارات في الثاني عشر منه ضمن منافسات المجموعة الأولى. 
                
وضمّت القائمة كلا من:

في حراسة المرمى: فهد طالب وأحمد باسل وعلي ياسين.

باقي اللاعبين: علاء مهاوي وأحمد ابراهيم وعلي فائز وريبين سولاقا وميثم جبار وعلي عدنان وأمجد عطوان وصفاء هادي وأمير العماري ومحمد علي عبود وسجاد جاسم وبشار رسن، محمد قاسم وهمام طارق وشريف عبد الكاظم وابراهيم بايش وشيركو كريم وأيمن حسين ومهند علي وعلاء عبد الزهرة.
 

المنتخب العراقي ديك أدفوكات تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™
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