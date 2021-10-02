أدفوكات يعلن عن تشكيلة العراق

ويلتقي المنتخب العراقي نظيره اللبناني في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري على استاد خليفة الدولي في العاصمة الدوحة قبل أن ينتقل إلى دبي لملاقاة الامارات في الثاني عشر منه ضمن منافسات المجموعة الأولى.



وضمّت القائمة كلا من:

في حراسة المرمى: فهد طالب وأحمد باسل وعلي ياسين.

باقي اللاعبين: علاء مهاوي وأحمد ابراهيم وعلي فائز وريبين سولاقا وميثم جبار وعلي عدنان وأمجد عطوان وصفاء هادي وأمير العماري ومحمد علي عبود وسجاد جاسم وبشار رسن، محمد قاسم وهمام طارق وشريف عبد الكاظم وابراهيم بايش وشيركو كريم وأيمن حسين ومهند علي وعلاء عبد الزهرة.

