الفوز هو الثاني للفدائي الذي وضع قدماً في النهائيات الآسيوية بعد تصدره المجموعة بست نقاط، فيما تعرض المنتخب اليمني للخسارة الأولى بعد التعادل في الجولة الافتتاحية مع الفلبين، يذكر ان مباريات المجموعة تقام في منغوليا.

ونجح المنتخب البحريني في تحقيق الفوز على حساب مضيفه الماليزي بهدفين لواحد ضمن تصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا أيضاً.





وتقدّم المنتخب الماليزي بهدف سجله محمدو سوماره غير أنّ المنتخب البحريني قلب النتيجة عن طريق علي حرم وعبدالله يوسف من ركلة جزاء ليُحقّق المنتخب البحريني انتصاره الثاني على التوالي في المجموعة الخامسة منفرداً بالصدارة.