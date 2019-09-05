استهل منتخب قطر مبارياته ضمن المجموعة الخامسة من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 بفوز سهل على ضيفه منتخب أفغانستان 6-0 اليوم الخميس في العاصمة الدوحة.

وتخوض قطر التصفيات المخصصة لكأس اسيا 2023 فقط، باعتبارها متأهلة إلى كأس العالم المقبلة عام 2022 بصفتها الدولة المنظمة.

سجل أهداف قطر المتوجة بكأس اسيا 2019 في الإمارات، كل من المعز علي هاتريك في الدقائق 4، 11، 51، وحسن الهيدوس 13، وعبد الكريم حسن، 34، وخوخي بوعلام 67.

وفي مباراة أخرى ضمن المجموعة عينها فازت عمان على مضيفتها الهند 2-1.

وتضم المجموعة أيضاً منتخب بنغلادش.

وتستضيف قطر الثلاثاء القادم يوم 10 سبتمبر منتخب الهند في الجولة الثانية. فيما تلعب أفغانستان مع بنغلادش.