منتخب الأردن يتأهل إلى كأس آسيا 2023

وسجل للنشامى أهدافهم، علي علوان 62، محمود مرضي 89 ونور الدين الروابدة 90+5.

وبهذا الفوز تأهل الأردن متصدراً لمجموعته بـ9 نقاط.

كما بلغ منتخب ماليزيا النهائيات بعد فوزه على ضيفه منتخب بنغلادش بـ4 - 1 ضمن المجموعة الخامسة.

ويتأهل إلى كأس آسيا صاحب المركز الأول في كل من المجموعات الست، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني، علمًا أن المنافسات اختتمت جميعها الثلاثاء.

ونظرًا لعدم تمكن وصيف المجموعة الثانية من بلوغ النقطة السادسة، حيث أنهت الفيليبين المنافسات بأربع نقاط وعدم تمكن اليمن (نقطة) ومنغوليا (3) من بلوغ هذا الحاجز، ومع خسارة اليمن لاحقًا امام منغوليا 0-2، حجزت كل من أوزبكستان وتايلاند عن المجموعة الثالثة، هونغ كونغ والهند عن الرابعة وطاجيكستان وقيرغيزستان عن السادسة بطاقتها إلى النهائيات، إذ يملك كل منتخب ست نقاط قبل خوض الجولة الأخيرة مقابل صفر لمنافسيهما في كل مجموعة.

وهذه أول مرة تتأهل هونغ كونغ الى كأس آسيا منذ 1968، وذلك برغم توقف بطولتها المحلية بسبب ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا.

وكانت منتخبات الصين واليابان وسوريا وقطر حاملة اللقب وكوريا الجنوبية وأستراليا وإيران والإمارات والسعودية والعراق وعمان وفيتنام ولبنان، قد ضمنت تأهلها الى النهائيات التي يشارك فيها 24 منتخبًا، واعتذرت الصين أخيرا عن تنظيمها بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19.