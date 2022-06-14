الكويتي بدر المطوع يصبح عميد لاعبي العالم

وذكر حساب كأس العالم باللغة العربية على تويتر أن المطوع البالغ من العمر (37 عاماً) هو اللاعب الأكثر مشاركة في المباريات الدولية عبر التاريخ.

عميد لاعبي العالم 🔥



196 مباراة دولية مع @KuwaitFA 🇰🇼@bader_almotawaa هو اللاعب الأكثر مشاركة في المباريات الدولية عبر التاريخ 👏 pic.twitter.com/iEcw2vnljq — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) June 14, 2022



وتخطى المطوع رقم الماليزي سه تشين آن 195 مباراة، ويأتي في المرتبة الثالثة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ189 مباراة دولية.

وخاض المطوع المباراة الدولية الأولى له في 4 أيلول/ سبتمبر من عام 2003، حين كان يبلغ من العمر آنذاك 18 عاماً فقط، بمواجهة سنغافورة على الملعب الوطني في سنغافورة ضمن تصفيات كأس آسيا 2004.

ويومها قاد الكويت للفوز بنتيجة 3-1 وسجّل هدفاً في ظهوره الدولي الأول بالقميص الأزرق.

ولعب المطوع في كأس آسيا 2004 إلى جانب نسختي 2011 و2015.

وكما خاض تصفيات كأس العالم 2006 و 2010 و 2014 و2018 قبل أن يُشارك مؤخراً في التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.