السعودية إلى كأس آسيا والدور الحاسم من المونديال

سجل ثلاثية الأخضر، سلمان الفرج (25 و33) وعلي الحسن (52).

ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى 20 نقطة في صدارة المجموعة دون خسارة، فيما بقي منتخب أوزبكستان وصيفاً برصيد 15 نقطة.

وتعرض مدافع الأخضر حسان تمبكتي لإصابة قوية على مستوى الرأس، نقل على إثرها للمستشفى.

وأمّن المنتخب اللبناني بطاقة التأهل بعد أن استفاد من خسارتي أوزبكستان و الأردن أمام أستراليا.

وفي مباراة ثانية لنفس المجموعة، انفرد المنتخب الفلسطيني بالمركز الثالث، عقب فوزه على نظيره اليمني 3-0، سجلها عدي الدباغ (43 و84) وياسر أحمد (45)، في المباراة التي أقيمت على ملعب الملك فهد بالرياض.

ورفع منتخب فلسطين رصيده إلى 10 نقاط بينما بقي اليمن في المركز الأخير برصيد 5 نقاط.







