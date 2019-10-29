بارتي تسقط أمام برتنز في بطولة الماسترز الختامية

وكان مقررا أن تلتقي بارتي مع اليابانية ناومي أوساكا حاملة لقب بطولة أستراليا المفتوحة لكن الأخيرة أعلنت انسحابها اليوم أيضا بسبب إصابة في كتفها لتحل بدلا منها برتنز.

وكانت أوساكا انسحبت من بطولة الماسترز العام الماضي أيضا لإصابتها بتمزق في العضلة الخلفية.

وقالت أوساكا المتوجة مرتين في البطولات الأربع الكبرى بعد انسحابها "أنا خائبة للانسحاب من النهائيات. كان حدثا رائعا في شينيزن وهو الأكبر في روزنامة دورات المحترفات سنويا".

تابعت المصنفة ثالثة عالميا "لم أكن أرغب بإنهاء الدورة وموسمي بهذه الطريقة. أتطلع للتعافي وآمل في العودة إلى هنا في شينزين العام المقبل".

وبالعودة إلى مباراة بارتي وبرتنز، فإن الخسارة لن تؤثر على الأولى فيما يتعلق بإنهائها العام الحالي في صدارة التصنيف العالمي للاعبات المحترفات بعد أن ضمنت ذلك بعد فوزها في مباراتها الأولى ضد السويسرية بليندا بنشيتش.

وقالت برتنز بعد تفوقها على بارتي "بالطبع أنا دائما مستعدة لأن ألعب، لكني لم أتوقع أن ذلك سيحصل اليوم (...) عانيت في البداية، لكن مع تقدم المباراة كنت أشعر بشكل أفضل وأفضل".

واحتاجت برتنز إلى ساعتين وتسع دقائق للفوز، وبدت متوترة بعض الشيء في المجموعة الأولى التي خسرتها لصالح الأسترالية، قبل أن تتفوق في المجموعتين التاليتين اللتين شهدتا تبادل كسر الإرسال بشكل متكرر. فقد خسرت برتنز إرسالها مرتين في الثانية لكنها كسرت إرسال بارتي ثلاث مرات، ومرة في الثالثة مقابل كسر إرسال بارتي مرتين.

وأقرت بارتي بأنها لم تقدم الأداء المتوقع منها في المباراة، وقالت "لم أكن قادرة على التنفيذ كما أردت عندما كانت تتاح لي الفرص لإحراز النقاط".

وضمن منافسات المجموعة ذاتها، ألحقت بنسيتش المصنفة سابعة الخسارة الثانية بكفيتوفا المصنفة سادسة بعدما تفوقت عليها بمجموعتين لواحدة 6-3، 1-6 و6-4.

وسقطت بنسيتش (22 عاما) في المباراة الأولى أمام بارتي، فيما خسرت كفيتوفا أمام أوساكا، لذا سعت كل من اللاعبتين للخروج بالفوز اليوم.

وقالت بنسيتش "أنا فخورة بأني تمكنت من التصدي لضرباتها القوية (...) كنت سعيدة لأني تمكنت في نهاية المطاف من الحفاظ على هدوئي".

وحافظت كل لاعبة على إرسالها في الأشواط الستة الأولى من المجموعة الافتتاحية قبل أن تنجح بنسيتش بكسر إرسال منافستها في الشوط السابع ومرة أخرى في التاسع لتحسمها لصالحها 6-3.

إلا أن كفيتوفا (29 عاما) انتفضت في المجموعة الثانية وتقدمت 4-صفر قبل أن تحسمها بسهولة 6-1.

وشهدت المجموعة الحاسمة منافسة قوية بين كفيتوفا وبنسيتش، حيث كسرت كل لاعبة إرسال منافستها بين الشوطين الثالث والسادس ليبقى التعادل سيد الموقف قبل أن تكسر بنسيتش مجددا في التاسع وتحسم المباراة عند اإرسالها في الشوط الأخير.

