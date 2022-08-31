وشعر المخضرم الإسباني، ابن الـ 36 عاماً، بالكثير من الخوف قبل التغلب على المصنف 198 عالمياً، محققاً فوزه الـ 65 في مسيرته في نيويورك.

وضرب نادال، الساعي لتحقيق لقبه الكبير الـ 23 في بطولات الـ "غراند سلام" والثالث هذا العام بعد أستراليا ورولان غاروس موعداً، في الدور الثاني مع الإيطالي فابيو فونيني.

وقال نادال الذي توج باللقب في مشاركته الأخيرة في نيويورك عام 2019 "أنا سعيد جداً بالعودة. لقد لعبت هنا منذ وقت طويل. اعتقدت أنني ربما لن أعود أبداً".

ويشارك "الماتادور" في منافسات فلاشينغ ميدوز هذا العام تحت تهديد الاصابات بعد أن أجبرته اصابة في عضلات البطن على الانسحاب من نصف نهائي بطولة ويمبلدون أمام "المشاغب" الأسترالي نيك كيريوس.

ولم يخض نادال سوى مباراة يتيمة قبل مواجهة هيجيكاتا انتهت بخسارته أمام الكرواتي بورنا تشوريتش في دورة سينسيناتي الألف نقطة للماسترز.