الياباني فرض نسقه في المجموعة الأولى وحسمها بستة أشواط لأربعة، ورغم محاولات موراي العودة في المجموعة الثانية إلا أن " نيشيوكا" كرّر تفوقه وفاز بها بستة أشواط لأربعة، بعدها استعاد موراي زمام المبادرة في المجموعتين الثالثة والرابعة وفاز بهما بنفس النتيجة بشوط كسر التعادل، قبل أن يحسم المجموعة الفاصلة لصالحة بستة أشواط لأربعة في مباراة امتدت لأربع ساعات وتسع وثلاثين دقيقة.

