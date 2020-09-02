بلغ الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثالثا ووصيف بطل الموسم الماضي، الدور الثاني لبطولة الولايات المتحدة، إحدى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، على ملاعب فلاشينغ ميدوز، بفوزه على الارجنتيني فيديريكو دل بونيس 6-1 و6-2 و6-4 الثلاثاء.

وقدم مدفيديف مباراة جيدة وكان قويا جدا في جميع أساليب اللعب ولم يرتكب أخطاء مباشرة كثيرة، ونجح في كسر إرسال منافسه خمس مرات من أصل تسع محاولات.

وقال مدفيديف (24 عاما) "أنا مرتاح بهذا الفوز من ثلاث مجموعات. في بداية البطولة، من المهم التأهل دون معاناة وتمضية وقت طويل على الملعب".

وأضاف "كنت قويا في أسلوب لعبي ونجحت في إخماد فورة دل بونيس الذي كان يلعب بطريقة جيدة في المجموعة الثالثة".

ويلتقي مدفيديف في الدور الثاني مع الاسترالي كريستوفر أوكونيل المصنف 116 عالميا والذي تغلب على الصربي لاسلو دييري 4-6 و6-4 و7-6 (7-2) و6-4.

وكان مدفيديف خسر بصعوبة نهائي العام الماضي 5-7 و3-6 و7-5 و6-4 و4-6 أمام الاسباني رافايل نادال الذي قرر عدم الدفاع عن لقبه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وما يرافقه من اجراءات صحية مشددة.

