وحسم مدفيديف المواجهة أمام المصنف الأول على العالم بنتيجة 6-4 و6-4 و6-4.

واللقب هو الأول الكبير للروسي في حين كان دجوكوفيتش يمني النفس بإضافة بطولة فلاشينغ ميدوز إلى بطولات أستراليا ورولان غاروس الفرنسية وويمبلدون الانكليزية منذ مطلع العام الحالي في انجاز تحقق للمرة الأخيرة قبل 52 عاماً وتحديداً بواسطة الأسترالي الأسطورة رود لايفر (83 عاماً) عام 1969 الذي كان حاضراً في النهائي اليوم.

وكان ميدفيديف خسر نهائي البطولة الأميركية عام 2019 أمام الاسباني رافايل نادال. في المقابل، أخفق الصربي في الانفراد بالرقم القياسي في عدد الألقاب الكبيرة التي يتقاسمها حالياً مع الأسطورتين نادال والسويسري روجيه فيدرر ولكل منهم 20 لقباً كبيرًا.

وخاض مدفيديف احدى أفضل المباريات في مسيرته ليخرج فائزاً ويضع حداً لسلسة من 27 فوزاً توالياً في البطولات الكبرى للصربي ليثأر من دجوكوفيتش الذي هزمه في نهائي بطولة أستراليا في شباط/فبراير الماضي.

وبات ميدفيديف ثالث روسي يحرز لقباً كبيراً بعد مواطنيه يفغيني كافلنيكوف ومارات سافين.





