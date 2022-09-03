قال الروسي بعد فوزه "لا أرى أموراً كثيرة يجب تحسينها. ربما الأخطاء المزدوجة على الارسال، لكن هذا إذا اُجبرنا على التدقيق في شيء ما".

أردف "إذا تابعت بهذه الطريقة، لدي فرص جيّدة لتحقيق شيء كبير".

يلتقي في الدور المقبل الأسترالي المشاغب نيك كيريوس.

وتمكن كيريوس، وصيف ويمبلدون هذا الصيف، من تخطي الأميركي جاي جاي وولف المصنف 87 بنتيجة 6-4 و6-2 و6-3 في ساعة و55 دقيقة.

قال الأسترالي "أنا سعيد لوصولي إلى هذه المرحلة، بصرف النظر عن الفوز أو الخسارة. عملت جاهداً لبلوغ الدور الرابع. أريد مواجهة أفضل لاعبي التنس في العالم في أجمل الملاعب ونيل جوائز مالية وفيرة. أتطلع قدماً للقيام بذلك".