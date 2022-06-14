وتأتي هذه الخطوة بعد أن أدانت البطولات الأربع الكبرى والاتحاد الدولي لكرة المضرب ورابطتا اللاعبين المحترفين "ATP" واللاعبات المحترفات "WTA" الغزو الروسي لأوكرانيا، بدعم من بيلاروسيا.

ودعم الاتحاد الأميركي للعبة ومنظم فلاشينغ ميدوز حظر روسيا وبيلاروسيا من مسابقات الفرق الدولية والتوجيه الخاص بجعل لاعبين من تلك الدول يتنافسون تحت علم محايد في المسابقات الأخرى.

وقال في بيان "سيسمح الاتحاد الأميركي لكرة المضرب لجميع اللاعبين المؤهلين، بغض النظر عن الجنسية، بالمنافسة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2022".

وأضاف "سيعمل الاتحاد مع اللاعبين ورابطتي اللاعبين المحترفين والمحترفات لاستخدام بطولة الولايات المتحدة المفتوحة كمنصة لتعزيز الجهود الإنسانية لبرنامج +التنس يُمارس من أجل السلام+".

كما أشار إلى أنه سيقدم مبادرات لمساعدة الجهود الإنسانية الأوكرانية الجارية.

وضمن السياق ذاته، قال رئيس الاتحاد مايك ماكنولتي "لسوء الحظ، تستمر الحاجة إلى المساعدة في الازدياد".

وأردف "سوف يستجيب الاتحاد قريباً بمجموعة واسعة من المبادرات التي ستشمل مساعدة مالية كبيرة وبرامج أخرى لزيادة دعم الإغاثة الإنسانية وشعب أوكرانيا".

