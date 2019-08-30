وتبحث وليامس (37 عاما) عن رفع ألقابها في البطولات الكبرى الى 24 لمعادلة الرقم القياسي المطلق لحقبتي الهواة والاحتراف، والمسجل باسم الأسترالية مارغريت كورت.

أضافت وليامس المتوجة آخر مرة ببطولة كبرى عام 2017 عندما كانت حاملا بطفلتها وآخر مرة في فلاشينغ ميدوز في 2014، "أفضّل اللعب في النهار، لأنه يتعين علي الذهاب الى المنزل لرؤية طفلتي".

وتلاقي وليامس الكرواتية بترا مارتيتش المصنفة 22 في البطولة، والتي أقصت المصنفة 12 اللاتفية أناستازيا سيفاستوفا 6-4 و6-3.

وسيشهد الدور الرابع مواجهة مرتقبة بين اثنتين من المصنفات الأوليات، وهما الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الخامسة والأميركية ماديسون كيز العاشرة.

وفازت سفيتولينا على مواطنتها داريا ياسترمسكا 6-2 و6-صفر، بينما تفوقت كيز وصيفة بطلة فلاشينغ ميدوز 2017، على مواطنتها صوفيا كينين 6-3 و7-5.

وتأهلت الاسترالية آشلي بارتي المصنفة ثانية وبطلة رولان غاروس الفرنسية، على حساب اليونانية ماريا ساكاري 7-5 و6-3.

الى ذلك، قدمت التونسية جابر أداء شجاعا لم يجنبها الخسارة أمام التشيكية بليشكوفا المصنفة ثالثة. واعتبرت الأخيرة أن التونسية "لعبت أفضل بكثير بدءا من المجموعة الثانية وأحرزت نقاطا لا تصدق".

وتلاقي بليشكوفا، الباحثة عن لقبها الأول الكبير، البريطانية جوهانا كونتا السادسة عشرة الفائزة على الصينية شواي زهانغ 6-2 و6-3.