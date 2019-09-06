وتأهلت سيرينا المصنفة ثامنة في فلاشينغ ميدوز إلى المباراة النهائية للبطولة للعام الثاني تواليا، وذلك بفوزها في نصف النهائي بسهولة على المصنفة خامسة الأوكرانية إيلينا سفيتولينا بنتيجة 6-3 و6-1.

وفي النهائي الذي يقام السبت، ستواصل الأميركية المصنفة أولى عالميا سابقا، سعيها لمعادلة الرقم القياسي في ألقاب البطولات الكبرى الذي تحمله اللاعبة السابقة الأسترالية مارغريت كورت (24 لقبا)، بمواجهة أندرييسكو (19 عاما) التي تغلبت على السويسرية بيليندا بنسيتش 7-6 (7-3) و7-5، وبلغت نهائي بطولة كبرى للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية.

وقالت سيرينا التي حققت باكورة ألقابها الكبرى في فلاشينغ ميدوز عام 1999، ضمن ستة ألقاب توجت بها في البطولة الأميركية آخرها 2014، "خوض المباراة النهائية مرة جديدة يبدو بصراحة أمرا مجنونا".

وهي المرة الثالثة والثلاثين تبلغ فيها اللاعبة البالغة 38 عاما، نهائي بطولة كبرى، علما بأن لقبها الأخير يعود إلى بطولة أستراليا المفتوحة عام 2017، حين توجت على حساب شقيقتها الكبرى فينوس، قبل أن تغيب عن الملاعب لأشهر بسبب الحمل ووضع مولودتها الأولى.

وبعد عودتها، حظيت سيرينا بثلاث فرص لمعادلة الرقم القياسي لكورت (تتوزع الألقاب الكبرى للأسترالية ما بين حقبة الاحتراف وما قبلها، على عكس سيرينا المتوجة بكل ألقابها في عصر الاحتراف)، لكنها خسرتها جميعها (بطولة ويمبلدون الإنكليزية عامي 2018 و2019)، وبطولة الولايات المتحدة 2018 حيث خسرت أمام اليابانية ناومي أوساكا في مباراة شهدت مشادات بين الأميركية والحكم البرتغالي كارلوس راموس.

وفي مباراة الجمعة ضد سفيتولينا، تمكنت سيرينا من إنقاذ ست فرص أتيحت للاعبة الأوكرانية لكسر إرسالها في أشواط إرسالها الثلاثة الأولى، قبل أن تتمكن من فرض إيقاعها وإنهاء المباراة في 70 دقيقة فقط، متفوقة على الأوكرانية التي بلغت الدور نصف النهائي في ويمبلدون هذا العام.