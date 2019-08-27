اكتسحت الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس غريمتها الروسية ماريا شارابوفا 6-1 و6-1 الاثنين وبلغت الدور الثاني من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، في مسعاها لاحراز لقبها الرابع والعشرين في البطولات الأربع الكبرى.

وأنهت وليامس، مباراتها مع شارابوفا، الأولى عالمياً سابقاً وحاملة لقب 5 بطولات كبرى، في 59 دقيقة، لتحقق عليها فوزها التاسع عشر توالياً وترفع رصيدها إلى 20 فوزاً مقابل خسارتين فقط أمام الروسية الحسناء آخرهما في 2004.

قالت وليامس، المتوّجة 6 مرات في فلاشينغ ميدوز باكورتها في الألفية السابقة (1999)، "عندما أواجهها أقدم أفضل ما لدي. عندما تلعب ضدها يجب أن تكون في كامل تركيزك".

ضربت وليامس التي تلتقي مواطنتها كايتي ماكنيلي المشاركة ببطاقة دعوة والمصنفة 121 عالمياً، خمسة ارسالات ساحقة و16 كرة ناجحة، فيما ارتكبت شارابوفا 20 خطأ مباشراً.

وقالت شارابوفا البالغة 32 عاماً "أرسلت جيداً جدا. وَجَدَت نقاط ضرباتها أيضاً بشكل جيد. أعتقد أنها ألحقت بي الاذى في هذا المجال".

وتبحث وليامس (37 عاما) عن رفع ألقابها في البطولات الكبرى إلى 24 لمعادلة الرقم القياسي المطلق لحقبتي الهواة والاحتراف، والمسجل باسم الاسترالية مارغريت كورت.

وعجزت شارابوفا التي فازت على وليامس في نهائي ويمبلدون 2004، في تكرار مفاجأتها قبل سنتين عندما أقصت الرومانية سيمونا هاليب من الدور الأول.

وعلى سؤال حول البرتغالي كارلوس راموس الذي لن يحكم مباريات لها أو لشقيقتها فينوس بعد سنة من النهائي الذي خسرته أمام اليابانية ناومي أوساكا وشهد مشادة قوية معه، قالت سيرينا "لا أعرف من هو هذا الشخص".

صراع مفتوح على صدارة التصنيف

واحتاجت الأسترالية آشلي بارتي، المصنفة ثانية والمتوجة في رولان غاروس، إلى ساعة و41 دقيقة للفوز على الكازاخستانية المصنفة 80 عالمياً زارينا دياس 1-6 و6-3 و6-2، بعدما ظهرت بمستوى متواضع في المجموعة الأولى.

قالت بارتي (23 عاما) الفائزة بلقب زوجي السيدات العام الماضي والمتوقفة لفترة عن كرة المضرب لممارسة الكريكيت "لم أمنح نفسي الفرصة في المجموعة الأولى. كانت مروعة نوعاً ما، مجموعة مليئة بالأخطاء. احتجت إلى بعض الوقت لكسر ارسالها".

وتلتقي بارتي التي خرجت من الدور الرابع العام الماضي على يد التشيكية كارولينا بليشكوفا، في مواجهتها المقبلة الأميركية لورين ديفيس.

بدورها، احتاجت بليشكوفا المصنفة ثالثة إلى شوطين فاصلين لتخطي مواطنتها الصاعدة من التصفيات تيريزا مارتينسوفا المصنفة 138 عالمياً، بنتيجة 7-6 (8-6) و7-6 (7-3).

وحسمت وصيفة بطلة فلاشينغ ميدوز 2016، الباحثة عن لقبها الأول في الغراند سلام، المباراة في ساعة و46 دقيقة، لتلتقي الجورجية مريم بولكفادزه.

وعلقت بليشكوفا على أدائها بالقول "لم أكن راضية عن خسارة إرسالي ثلاث مرات متتالية. هذا الأمر لا يمكن أن يكون مقبولاً في المباراة المقبلة".

وتابعت "أنا سعيدة لتمكني من التأهل، وسعيدة بفوزي من خلال شوطين فاصلين. هذا الأمر لم يحصل معي منذ فترة طويلة".

وتأمل بليشكوفا في أن تزيح اليابانية ناومي أوساكا حاملة اللقب عن صدارة ترتيب المحترفات، في معركة تشارك فيها أيضاً الرومانية سيمونا هاليب الرابعة وبارتي.

وعلى كل من أوساكا وهاليب الفوز باللقب للخروج من نيويورك على عرش تصنيف المحترفات، فيما تحتاج بارتي وبليشكوفا إلى تخطي الدورين الرابع وربع النهائي اللذين وصلتا إليهما العام الماضي توالياً للتصدر، لكن بشرط ألا يكون اللقب من نصيب اليابانية أو الرومانية التي خرجت من الدور الأول عام 2018.