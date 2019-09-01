وضربت سيرينا بذلك موعداً في الدور ربع النهائي مع الصينية وانغ كيانغ المصنفة 18 على العالم والتي فجرت مفاجأة كبرى بدورها عقب فوزها على الأسترالية آشلي بارتي المصنفة ثانية وبطلة رولان غاروس الفرنسية

وتسعى سيرينا إلى إحراز لقبها الرابع والعشرين في البطولات الكبرى لمعادلة رقم الإسترالية مارغريت كورت.

وخشيت سيرينا من إصابة في كاحلها عندما تقدمت إلى الشبكة للتصدي لإحدى الكرات في المجموعة الثانية وقد طلبت الطبيب المعالج الذي ضمد كاحلها برباط.

وقالت سيرينا "لقد تعرضت لإصابات متعددة هذا العام وقلت في نفسي (يا ألهي) ليس مجدداً. لكني الآن أسير بشكل طبيعي".

