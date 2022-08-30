وتواجه الأميركية الفائزة بـ23 لقباً والساعية إلى معادلة الرقم القياسي في الألقاب الكبيرة المسجل بإسم الاسترالية مارغاريت كورت، امتحانا صعبا في الدور التالي حيث تلاقي الاستونية انيت كونتافيت المصنفة ثانية عالميا.

وحظيت سيرينا (40 عاما) التي ستكون مشاركتها في فلاشينغ ميدوز الأخيرة على الأرجح في مسيرتها المظفرة، بدعم جماهيري منقطع النظير، كما تابع مباراتها حشد من نجوم الرياضة والسينما تقدمهم الملاكم مايك تايسون وأسطورة كرة التنس مواطنتها مارتينا نافراتيلوفا والمخرج الأميركي الشهير سبايك لي.

وقالت سيرينا "ابذل دائما قصارى جهدي. وهنا اشعر بالراحة، الجمهور كان رائعا وساعدني كثيرا".

ولدى سؤالها عن تصريحاتها التي أطلقتها مطلع آب/اغسطس الحالي عن اعتزالها اللعب نهائيا ومشاريعها المستقبلية، أجابت سيرينا في المؤتمر الصحافي الذي تلا المباراة "بقيت غامضة في ما يتعلق بهذا الموضوع أليس كذلك؟ أريد أن أبقى كذلك لأنه لا يمكن ان نتنبأ بأي شيء".

خروج مفاجىء لهاليب

وخرجت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة سابعة عالمياً من الدور الأوّل بخسارتها أمام الأوكرانية داريا سنيغور (124) بنتيجة 2-6 و6-صفر و4-6.

وأصيبت المصنفة أولى عالمياً سابقاً بنكسة في سعيها للعودة إلى أفضل مستوياتها بعد عام من خروجها من العشر الأوليات بسبب إصابات متكررة في الكتف والفخذ.