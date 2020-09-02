عوّض الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول عالمياً تأخره بمجموعة إلى فوز على البريطاني كايل ايدموند بنتيجة 6-7 (7/5)، 6-3، 6-4 و6-2 ليبلغ الدور الثالث من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، إحدى البطولات الأربع الكبرى.

وحافظ دجوكوفيتش على سجله خالياً من الهزائم هذا العام محققا فوزه الـ25، ليكمل طريقه نحو لقب كبير رقم 18.

وقال "نولي" بعد اللقاء "أنا سعيد حقا أنني حظيت بمباراة صعبة باكرا لأني أعتقد أن هذا من شأنه أن يساعدني لبقية البطولة".

ويسعى دجوكوفيتش لتضييق الخناق على كل من الإسباني رافايل نادل المصنف ثانياً عالمياً وحامل اللقب والسويسري روجيه فيدرر الغائبين عن البطولة في عدد الالقاب في البطولات الكبرى، إذ في رصيد الاول 19 لقبا مقابل 20 للثاني (رقم قياسي).

كما تأهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف سادساً عالمياً والرابع في البطولة إلى الدور الثالث بفوزه على الأميركي ماكسيم كريسي 7-6 (2/7)، 6-3 و6-2.

