ورغم معاناتها من أوجاع في ساقها، قدمت التونسية أداءً شجاعاً لم يجنبها الخسارة أمام بليسكوفا بواقع 1-6 و6-4 و4-6 في الدور الثالث من البطولة المقامة على ملاعب فلاشينغ ميدوز.

وقالت بليسكوفا "لعبت (جابر) أفضل بكثير بدءا من المجموعة الثانية وأحرزت نقاطا لا تصدق".

وتلاقي بليسكوفا، الباحثة عن لقبها الأول في البطولات الكبرى، البريطانية جوهانا كونتا السادسة عشرة أو الصينية شواي زهانغ الرابعة والثلاثين.

وبدأت بليسكوفا، وصيفة 2016 والباحثة عن صدارة تصنيف اللاعبات المحترفات بعد نهاية الدورة، بقوة في المجموعة الأولى التي عانت فيها جابر من أوجاع في ركبتها اليمنى.

حسمت بليسكوفا المجموعة 6-1 في 26 دقيقة فقط، وفي مطلع الثانية استدعت جابر الطبيب لوضع ضمادة على ساقها اليمنى.

وتخلفت جابر صفر-2 في المجموعة وكانت في طريقها لتلقي خسارة ساحقة، بيد أنها استعادت ثقتها بنفسها مستفيدة من تراجع مستوى بليسكوفا فحسمت المجموعة 6-4.

وفي الثالثة الحاسمة، عادت بليسكوفا إلى مستوياتها وشهدت منافسة قوية حتى الضربات الأخيرة التي حسمتها التشيكية 6-4.

أضافت بليسكوفا "تعيّن علي ضرب الإرسال جيدا للتعافي وخصوصا إنقاذ الكرات الحاسمة على ارسالي".