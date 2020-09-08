

بلغ النمساوي دومينيك تييم الدور ربع النهائي للمرة الثانية في فلاشينغ ميدوز، وذلك بفوزه على الكندي فيليكس أوجيه-آلياسيم 7-6 (7-4) و6-1 و6-1.

ويلتقي تييم الذي وصل أوائل العام إلى نهائي أستراليا المفتوحة حيث خسر أمام الصربي نوفاك دجوكوفيتش ليسقط عند الحاجز الأخير للمرة الثالثة في الغراند سلام (وصل نهائي رولان غاروس عامي 2018 و2019)، الأسترالي الشاب أليكس دي مينور، ابن الـ21 عاما الذي وصل الى هذا الدور للمرة الأولى في البطولات الكبرى بفوزه على الكندي فاسيك بوسبيسيل 7-6 (8-6) و6-3 و6-2.

وبدوره، واصل دانييل ميدفيديف مشواره نحو تكرار سيناريو الموسم الماضي حين وصل حتى النهائي قبل الخسارة أمام الإسباني رافاييل نادال الغائب عن البطولة بسبب المخاوف من "كوفيد-19"، بفوزه السهل على الأميركي فرانسيس تيافو 6-4 و6-1 و6-صفر.

وسيخوض مدفيديف مواجهة حامية في ربع النهائي ضد مواطنه أندري روبليف العاشر الذي أقصى بدوره الإيطالي ماتيو بيريتيني السادس بالفوز عليه 4-6 و6-3 و6-3 و6-3.





