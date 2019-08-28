وقالت وصيفة بطولة "فلاشينغ ميدوز" عام 2016 (خسرت في النهائي أمام الألمانية انجيليك كيربر) بعد حسمها اللقاء في غضون 66 دقيقة أن "الأداء كان صلبًا، لم أحتج لأقدم أفضل مستوياتي اليوم."

وتلتقي بليسكوفا (27 عامًا) التي تطمح للارتقاء إلى صدارة التصنيف العالمي في حال فوزها باللقب، مع الفائزة بين التونسية أنس جابر (مصنفة 62) والبيلاروسية الياكسندرا ساسنوفيتش (مصنفة 46).

وأقيم اللقاء تحت سقف مغلق متحرك في ملعب "آرثر آش" إثر تهاطل الأمطار في مدينة نيويورك منذ ساعات الصباح، كما وأقيمت المباريات المقررة على ملعب "لويس أرمسترونغ" المغلق بشكل طبيعي.

فيما لم تلعب أي من المباريات الاخرى على الملاعب المتبقية بسبب الامطار.