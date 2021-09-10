وأصبحت رادوكانو أول متأهلة من التصفيات تبلغ نهائي بطولة كبرى وأصغر متأهلة إلى النهائي في 17 عاماً، بعد إقصائها اليونانية ماريا ساكاري المصنفة 17 بنتيجة 6-1 و6-4.

قالت رادوكانو "أنا في النهائي ولا أصدّق ذلك".

أما فرنانديس، المصنفة 73 عالمياً، فقد أقصت المصنفة ثانية البيلاروسية أرينا سابالينكا 7-6 (7-3) و4-6 و6-4، محققة ثالث فوز على مصنفة بين الخمس الأوليات في العالم، وهو انجاز حققته للمرة الأخيرة الأميركية سيرينا وليامس في ويمبلدون 2012.

قالت فرنانديس "يمكنني القول الآن إني قمت بعمل جيد في مشوار تحقيق أحلامي".

وكانت فرنانديس قد تغلبت على اليابانية ناومي أوساكا المصنفة ثالثة في الدور الثالث والأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة خامسة في ربع النهائي.

وتلتقي اللاعبتان السبت على ملعب أرثر آش للتنافس على أول لقب كبير في مسيرتهما اليافعة.