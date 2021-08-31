

بلغ المصنف الرابع عالميا الألماني ألكسندر زفيريف الدور الثاني بعد فوزه على الأميركي سام كويري بثلاث مجموعات دون رد.

وتقدّم زفيريف بالنتيجة بعد حسمه المجموعة الأولى 6-4، ورغم محاولات كويري العودة إلا أن الألماني تابع أفضليته لينتزع الثانية بصعوبة 7-5، قبل أن يحسم المجموعة الثالثة بسهولة 6-2.

ويلتقي زفيريف في الدور المقبل الإسباني آلبرت راموس فينولاس الفائز على الفرنسي لوكا بوي 6-1 و5-7 و5-7 و7-5 و6-4.

كما بلغ المصنف الثاني عالمياً الروسي دانييل ميدفيديف ذات الدور بعد فوز مستحق على الفرنسي ريشار غاسكيه بثلاث مجموعات دون رد.

وتقدّم ميدفيديف بالنتيجة بعد كسبه المجموعة الأولى 6-4، وتابع أفضليته لينتزع الثانية 6-3، قبل أن يحسم المجموعة الثالثة بسهولة 6-1، ليحجز مكانه في الدور الثاني بعد ساعة وسبع خمسين دقيقة.

بدوره تأهل الياباني كي نيشيكوري إلى الدور الثاني بفوزه على الإيطالي سالفاتوري كوروزو 6-1 و6-1 و5-7 و6-3، ليواجه الأميركي ماكنزي ماكدونالد الفائز على البلجيكي دافيد غوفان 6-2 و7-5 و6-3.

كما صعد البولندي هوبرت هوركاش إلى الدور الثاني بفوزه على البيلاروسي إيغور غيراسيموف 6-3 و6-4 و6-3.

في المقابل، انتهى مشوار صاحب فضية أولمبياد طوكيو الروسي كارن خاتشانوف على يد الجنوب إفريقي لويد هاريس 4-6 و6-1 و6-4 و3-6 و2-6.

وتأهل الإيطالي ماتيو بيريتيني إلى الدور الثاني بعد مواجهة صعبة مع الفرنسي جيريمي شاردي حسمها 7-6 (7-5) و7-6 (9-7) و6-3 في ساعتين و31 دقيقة.

كما فاز الكندي دينيس شابوفالوف في الدور الأول على الأرجنتيني فيديريكو ديلبونيس 6-2 و6-2 و6-3 والإيطالي يانيك سينر على الأسترالي ماكس بورسيل 6-4 و6-2 و4-6 و6-2.