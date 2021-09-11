

وتغلب المصنف الأول عالمياً على الألماني ألكسندر زفيريف الرابع ووصيف بطل الموسم الماضي في خمس مجموعات 4-6 و6-2 و6-4 و4-6 و6-2، إذ ثأر لخسارته أمامه في أولمبياد طوكيو الأخير.

قال دجوكوفيتش البالغ 34 عاماً "سأتعامل مع المباراة التالية وكأنها الأخيرة في مسيرتي".

ويطمح "دجوكر" أن يصبح ثالث لاعب يحقق البطولات الأربع الكبرى في عام واحد بعد الأميركي دون بادج في 1938 والأسترالي رود لايفر عامي 1962 و1969.

وسبق لدجوكوفيتش أن أحرز أربعة ألقاب كبرى على التوالي لكن ليس في عام واحد، وكان ذلك عندما توّج بلقب بطولة فرنسا المفتوحة عام 2016، الغراند سلام الوحيد الذي كان غائبًا عن خزائنه، ليضيفه إلى لقبي ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز 2015 وأستراليا المفتوحة 2016. آنذاك حقق 27 فوزاً متتالياً، وهو رقم يبتعد عنه راهناً بثلاثة انتصارات.

كما أصبح على بعد فوز واحد من الانفراد بعدد ألقاب البطولات الكبرى، حيث يتعادل راهنا بعشرين لقبا مع السويسري روجر فيدرر والإسباني رافاييل نادال.

خلال مسيرته، فاز دجوكوفيتش بلقب بطولة أستراليا المفتوحة تسع مرات، ويمبلدون ست مرات وفرنسا المفتوحة مرتين وبطولة الولايات المتحدة 3 مرات (2011، 2015، 2018).

قال الصربي "نعيش لأجل هذه اللحظات. هذه فرص نادرة نحلم بها عندما نتطلّع للتحفيز".

وكان الأسترالي لايفر (83 عاماً) بين المتفرجين متابعاً عملية ثأر الصربي من زفيريف (24 عاماً) الذي هزمه في نصف نهائي الألعاب الأولمبية وحارماً إياه من الغولدن سلام.

أضاف دجوكوفيتش "عرفت أنها ستكون معركة عظيمة. ألكسندر بطل كبير. أقدّره داخل وخارج الملعب".

وبفوزه على زفيريف، عادل دجوكوفيتش السويسري فيدرر في مرّات الظهور في نهائي البطولات الكبرى (31)، حيث فاز 20 مرة وخسر 10 مرات.

في المقابل، توقفت سلسلة انتصارات زفيريف عند 16، بعد مجموعة خامسة تخلف فيها صفر-4، ليحسم الصربي المباراة بعد 3 ساعات و34 دقيقة.

خطف زفيريف الأولى في 36 دقيقة بعد خطأ مزدوج على إرسال خصمه الذي أهدر مجموعة أولى للمرة الرابعة توالياً. وتبادل اللاعبان إحراز مجموعتين، قبل أن يبتسم الحظ للصربي في الحاسمة.