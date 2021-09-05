في حين تابع الصربي نوفاك دجوكوفيتش مشواره نحن الانفراد بالرقم القياسي لعدد الالقاب الكبيرة بفوزه على الياباني كي نيشيكوري.

وأهدرت بارتي بطلة ويمبلدون قبل شهرين فرصة تحقيق لقب ثان كبير توالياً لا سيما بأن أبرز منافساتها اليابانية ناومي أوساكا خرجت بدورها مبكراً من البطولة بخسارتها أمام الكندية الشابة ليلى فرنانديس.

وأهدرت بارتي فوزاً كان في متناولها لأنها تقدمت في المجموعة الثالثة الحاسمة 5-2 بعد أن كسرت إرسال منافستها مرتين، لكن الأخيرة رد التحية وأدركت التعادل لتفرض جولة فاصلة وتحسم النتيجة النهائية في صالحها.

وتلتقي رودرجز في الدور التالي مع البريطاني ايما رادوكانو المصنفة 105 والمؤهلة من التصفيات وستكون الفرصة سانحة امامها لبلوغ ربع النهائي.

والفوز هو الأول لرودجرز على بارتي في ست مواجهات جمعت بينهما حتى الآن.

وتأهلت اليونانية ماريا ساكاري المصنفة 18 عالمياً للدور ثمن النهائي أيضاً بعد فوزها على التشيكية بترا كفيتوفا (11) بنتيجة 6-4 و6-3.

وكررت ساكاري سيناريو العام الماضي حيث تمكنت من الوصول إلى الدور ذاته على ملاعب فلاشينغ ميدوز.

وأمام كفيتوفا بدت اليونانية صلبة خلال الارسال (سددت 9 ارسالات ساحقة) ودقيقة في تبادل الكرات، فيما ارتكبت منافستها أخطاء مباشرة مرتين أكثر (32 مقابل 16).

ونجحت اليونانية في كسر إرسال كفيتوفا في المجموعة الأولى، وأعادت الكرّة مرتين في المجموعة الثانية، فيما انتهى اللقاء على وقع خطأ مزدوج من التشيكية.

وضربت ساكاري في الدور التالي موعداً مع الكندية بيانكا أندرييسكو (السابعة) والفائزة باللقب الأميركي في عام 2019، لكنها غابت عن نسخة 2020 من دون أن تحصل على فرصة للدفاع عن لقبها.



دجوكوفيتش نحو الانجاز

وبات دجوكوفيتش على بعد أربع مباريات من أن يصبح أول لاعب يفوز بالبطولات الأربع الكبرى توالياً خلال عام واحد وذلك للمرة الاولى منذ 52 عاماً بفوزه على الياباني كي نيشيكوري 6-7 (4-7) و6-3 و6-3 و6-2 محققاً فوزه السابع عشر توالياً على منافسه رافعاً رصيده إلى 18 انتصاراً مقابل خسارتين أمامه.

وقال دجوكوفيتش الذي يسعى إلى الانفراد بالرقم القياسي لعدد الألقاب الكبيرة الذي يتقاسمه حالياً مع الاسطورتين السويسري روجيه فيدرر والإسياني رافايل نادال (20 لقبا لكل منهم) "أنا راض تماماً على تركيزي خلال المباراة. ربما خلال بعض مجريات اللعب لم أقدم أفضل مستوى لي، لكن كنت مصمماً ومركزاً وهذا ما حقق الفارق".

وأضاف "لم ابدأ المباراة بشكل جيد لكني دخلت اجواء المباراة تدريجيا ونجحت في فرض إيقاعي في المجموعات الثلاث الاخيرة".

أما نيشيكوري فعلق على خسارته بالقول "كان خصمي يلعب بصلابة وكنت أواجه حائطاً بكل ما للمعنى من كلمة".

ويواجه الصربي مباراة سهلة تاليا حيث سيلتقي مع الاميركي جنسون بروكسبي الذي يشارك ببطاقة دعوة.

وتخطى الألماني الكسندر زفيريف حامل ذهبية دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو خسارته المجموعة الأولى أمام الاميركي جاك سوك ليفوز عليه 3-6 و6-2 و6-3 و2-1 ثم بانسحاب الاخير بعد اصابة في فخذه الايمن.

وتابع الإيطالي ماتيو بيريتيني المصنف ثامناً عالمياً مشواره بنجاح وتأهل إلى ثمن النهائي باقصائه بصعوبة البيلاروسي إيليا إيفاشكا (53) بنتيجة 6-7 (5-7) و6-2 و6-4 و2-6 و6-3.

واحتاج الإيطالي الذي وصل إلى الدور نصف النهائي في البطولة الأميركية عام 2019، إلى 3 ساعات و46 دقيقة للتخلص من منافسه المنتشي بفوزه الاسبوع الماضي في دورة ونستون-سالم.

واعتمد بيريتيني على ارسال أوّل قوي (27 إرسالا ساحقاً) والعديد من الضربات الناجحة (68 مقابل 30)، إلا أن الاخطاء المباشرة الكثيرة التي ارتكبها (64 مقابل 35) أبقت إيفاشكا في أجواء المباراة.

ومن الممكن أن يواجه بيريتيني في ربع النهائي، الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول عالمياً والذي كان فاز عليه في نهائي بطولة ويمبلدون هذا العام، ولكن على الإيطالي بداية أن يتخلص من مفاجأة البطولة والمتأهل من التصفيات الألماني أوسكار أوتي.