ورغم تقدّم الثنائي الفرنسي - البلجيكي في المجموعة الأولى بستة أشواط لأربعة، إلاّ أنّ الثنائي الأسترالي نجح في كسب المجموعة الثانية بستّة أشواط لأربعة، قبل أن يحسم المواجهة بفضل السوبر تاي بريك بعشرِ نقاط لسبع، ليحققَ الزوجي الأسترالي أول لقبٍ له في بطولات الغراند سلام.

