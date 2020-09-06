فلاشينغ ميدوز: استبعاد ديوكوفيتش لتوجيهه كرة باتجاه احد حكام الخطوط

تم استبعاد الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول عالمياً من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب، احدى البطولات الأربع الكبرى، بسبب توجيهه كرة باتجاه أحد حكام الخطوط خلال مباراته مع الاسباني بابلو كارينيو بوستا على ملاعب فلاشينغ ميدوز الأحد.

وكان دجكوفيتش خسر ارساله في الشوط الحادي عشر ليتقدم عليه بوستا 6-5 في المجموعة الأولى. وعندما توجه الصربي للجلوس في مكانه وجَه كرة كانت لا تزال بين يديه بقوة نحو الجزء الخلفي من الملعب فأصابت بعنف احدى حكمات الخطوط التي أطلقت صرخة قوية وسقطت متألمة بعد أن أصيبت في عنقها.

وتوجه دجوكوفيتش نحو الحكمة لمعرفة ما اذا كانت على ما يرام وبعد بضع دقائق نهضت وخرجت من الملعب.

وبعد 10 دقائق من المشاورات مع الحكم الرئيسي للبطولة، قرر حكم المباراة اعلان كارينيو بوستا فائزاً في المباراة.

وتقدم دجوكوفيتش 5-4 في المباراة وحصل على 3 كرات على ارسال منافسه ليحسم المجموعة الأولى في صالحه لكن كارينو أنقذ الموقف في كل مرة وعادل النتيجة 5-5 قبل أن يكسر ارسال دجوكوفيتش ويتقدم عليه 6-5 ما استدعى لحظة الغضب من الأخير والتي كلفته غالياً.