وقال ألكاراث بعد فوزه 6-3 و4-6 و7-6 (7-2) وصفر-6 و7-6 (7-5) "الشعور رائع. هذا الفوز يعني الكثير لي. هذه أفضل مباراة في مسيرتي".

دام النزال أكثر من أربع ساعات، في ظل أجواء حماسية، شهدت صعود اللاعب اليافع الذي يصفه كثر بأنه خليفة مواطنه نادال.



خلافاً لعادته، كان تسيتسيباس عصبياً على أرض الملعب. حصل على إنذارين، الأول للتأخر في ضرب الإرسال في المجموعة الثانية والثاني لتلقي تعليمات من مدرّبه-والده.

وكانت صرخاته تفوق الحد المعقول في بعض الأحيان إثر فوزه ببعض الكرات، بقول كلمة "فاموس" بالإسبانية ما أزعج خصمه والجماهير التي أطلقت الصافرات في وجهه.

كما دخل مجدداً إلى غرف تبديل الملابس حيث بقي نحو خمس دقائق، أقل من سبع وثماني دقائق خلال مواجهة البريطاني أندي موراي والفرنسي أدريان مانارينو عندما تعرّض لانتقادات شديدة واتهامات بكسر إيقاع الخصم.

وكما ضد مانارينو، أحرز المجموعة الرابعة 6-صفر، لكن "الصخرة" ألكاراث استعاد توازنه في الخامسة الحاسمة وحسمها بشوط فاصل "تاي بريك".

تضحية دفاعية، ضربات أمامية موجعة وأناقة بين الكرات... تميّز الإسباني مذكّراً بمواطنه نادال. وسيكون مرشحاً لمتابعة مشواره عندما يلاقي الألماني بيتر غويوفتشيك (141).

