وإذا كان الإسباني الأسطوري رافاييل نادال تسبب بإصابة نفسه في الأنف خلال الدور السابق، فإن الكاراس، المرشح ليكون خليفته في الملاعب، خسر حذاءه خلال منتصف المباراة وهو علق على ذلك بالقول "إنها المرة الثالثة التي يحصل معي هذا الأمر. كما ترون أنا أقوم بالكثير من التزحلق".

ويلتقي ألكاراث الذي وصل هذا الى العام الى ربع نهائي رولان غاروس مكرراً إنجاز العام الماضي في فلاشينغ ميدوز، في الاختبار المقبل المخضرم الكرواتي مارين تشيليتش الذي، وبعد وصوله إلى نصف نهائي رولان غاروس، واصل المصنف 15 عالمياً رحلة استعادة شيء من المستوى الذي خوله الفوز بلقب فلاشينغ ميدوز عام 2014، بتأهله إلى الدور الرابع بعد الفوز على البريطاني دانيال إيفانز العشرين 7-6 (13-11) و6-7 (3-7) و6-2 و7-5 في لقاء حقق خلاله 26 إرسالاً ساحقاً و74 ضربة ناجحة.

كما تأهل الإيطالي يانيك سينر الحادي عشر بفوزه على الأميركي براندون ناكاشيما 3-6 و6-4 و6-1 و6-2، ليواجه البيلاروسي إيليا إيفاشكا الذي أقصى الإيطالي الآخر لورنتسو موزيتي بالفوز عليه 6-4 و3-6 و6-2 و6-3.