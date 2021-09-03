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دوري أبطال أوروبا
بطولة الولايات المتحدة المفتوحة

مدفيديف في الدور الرابع من بطولة أميركا المفتوحة للتنس

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حقق الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثانياً عالمياً فوزاً سهلاً على الإسباني بابلو آندوخار 6-صفر و6-4 و6-3 في بطولة أميركا المفتوحة للتنس، آخر البطولات الأربع الكبرى.

AFP

وقدّم مدفيديف، وصيف بطل فلاشينغ ميدوز عام 2019، عرضاً قوياً كما فعل في الدور السابق واحتاج إلى ساعة و56 دقيقة ليتخطى منافسه.

ونجح الروسي في كسر إرسال منافسه 7 مرات خلال المباراة مقابل مرة واحدة لآندوخار .

ويلتقي مدفيديف في الدور الرابع مع البريطاني دانيال إيفانز أو الأسترالي أليكسي بوبيرين.

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