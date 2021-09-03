مدفيديف في الدور الرابع من بطولة أميركا المفتوحة للتنس

وقدّم مدفيديف، وصيف بطل فلاشينغ ميدوز عام 2019، عرضاً قوياً كما فعل في الدور السابق واحتاج إلى ساعة و56 دقيقة ليتخطى منافسه.



ونجح الروسي في كسر إرسال منافسه 7 مرات خلال المباراة مقابل مرة واحدة لآندوخار .



ويلتقي مدفيديف في الدور الرابع مع البريطاني دانيال إيفانز أو الأسترالي أليكسي بوبيرين.