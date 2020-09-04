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دوري الأمم الأوروبية
بطولة الولايات المتحدة المفتوحة

مدفيديف إلى الدور الثالث وانتهاء مشوار موراي

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واصل الروسي دانييل ميدفيديف وصيف بطل العام الماضي مشواره بنجاح في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب وتأهل إلى الدور الثالث، في حين توقف مشوار البريطاني أندي موراي عند الدور الثاني.

AFP

وتغلب مدفيديف المصنف ثالثاً في البطولة بسهولة على الاسترالي كريستوفر اوكونيل 6-3، 6-2 و6-4، في حين خرج موراي بثلاث مجموعات نظيفة امام الكندي فيليكس اوجيه-ألياسيم 6-2، 6-3 و6-4.

وضرب مدفيديف موعدا مع الاميركي جي.جي وولف الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة، وقال الروسي "نعم، اللعب ضد أميركي في الولايات المتحدة من دون جماهير هو افضلية. هذا امر طبيعي".

وتابع "لقد كانت مباراة عظيمة. ما من شيء مميز (لأقوله)، أنا فقط سعيد بالفوز بثلاث مجموعات".

من جانبه، انتهى مشوار موراي المصنف 115 عالمياً الذي خاض مباراة ماراتونية في الدور الأول استمرت أربع ساعات و38 دقيقة معوضا تأخره بمجموعتين، امام اوجيه-الياسيم المصنف 15 في البطولة الذي حقق 24 ارسالاً ساحقاً و52 ضربة رابحة.

وقال الكندي الشاب (20 عاما) المصنف 21 عالمياً "شعرت أن  كل شيء يسير بشكل صحيح طيلة المباراة".

آندي موراي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس دانييل مدفيديف
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