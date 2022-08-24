كيربر تعلن انسحابها من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة



وقالت بطلة فلاشينغ ميدوز عام 2016 عبر حسابها على تويتر "أردت حقًا أن أخوض بطولة الولايات المتحدة المفتوحة ولكن في النهاية قررت أن 2 ضد 1 ليست منافسة عادلة"، مضيفة رمز تعبيري لزجاجة الرضاعة.

وتابعت "في الأشهر المقبلة، سآخذ استراحة من السفر حول العالم كلاعبة تنس ولكن أعتقد أن ذلك يعود لأفضل سبب ممكن".

وأردفت المصنفة 52 عالميًا راهنًا "لطالما كانت نيويورك نقطة تحول في مسيرتي ويبدو أن هذا العام لن يكون مختلفًا بطريقة ما! من إعادة إطلاق مسيرتي في عام 2011 إلى الفوز باللقب في 2016 حتى أصبحت المصنفة أولى على العالم".

وعانت كيربر (34 عامًا) من عام صعب بعد أن خرجت في العديد من البطولات والمنافسات من أدوار مبكرة إلى حين تتويجها بدورة ستراسبورغ على الملاعب الترابية في أيار/مايو الفائت بعد أن شاركت ببطاقة دعوة.

ولم تكن موفقة في البطولات الكبرى، إذ خرجت من الدور الأول في أستراليا التي حققت لقبها في 2016، الدور الثالث في رولان غاروس ومثله في ويمبلدون التي حققت لقبها عام 2018.

قالت الألمانية المتوجة بـ14 لقبًا في مسيرتها "كنت أتمنى أن أقول وداعًا لكم جميعًا على أرض الملعب قبل غيابي عن المنافسات لفترة من الوقت".

وتابعت "أن أكون رياضية محترفة يعني كل شيء بالنسبة لي، لكنني ممتنة للطريق الجديد الذي أسير إليه. لأكون صادقة، أنا متوترة ومتحمسة في نفس الوقت".