فلاشينغ ميدوز: دجوكوفيتش يحث أنصاره على دعم حكمة الخطوط ضحية ضربته "المتهورة"



حث الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول عالميا الثلاثاء أنصاره على "دعم ورعاية" حكمة الخطوط ضحية ضربته "المتهورة" التي تسببت في إقصائه من الدور ثمن النهائي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، إحدى البطولات الأربع الكبرى، وذلك بعدما كانت الأخيرة هدفا لهجمات على الشبكات الاجتماعية.

وشكر دجوكوفيتش في تغريدة على تويتر أنصاره على رسائلهم الإيجابية، مشددا على أن الحكمة التي أصيبت في حلقها بعد ضربته المتهورة، "لم ترتكب أي خطأ"، على عكس المنتقدين الذين يتهمونها بالمبالغة في طبيعة إصابتها بسقوطها على الأرض.

وكتب دجوكوفيتش (33 عاما) "تذكروا أيضا، من فضلكم، أن حكمة الخطوط التي أصيبت بالكرة الليلة الماضية (الأحد) نحتاج أيضا إلى دعم مجتمعنا".

وأضاف "لم ترتكب أي خطأ على الإطلاق. أطلب منكم أن تبقوا مهذبين معها وأن تدعمونها خلال هذا الوقت".

وأقصي دجوكوفيتش الذي كان يسعى إلى لقبه الكبير الـ18 والاقتراب من منافسيه الاسباني رافاييل نادال (19) والسويسري روجيه فيدرر (20)، بسبب هذه الحادثة في مباراته ضد الإسباني بابلو كارينو بوستا، علما بأنه اعتذر لاحقا عن سلوكه للمنظمين.





