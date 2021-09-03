شابوفالوف إلى الدور الثالث

من قبل beIN SPORTS September 3, 2021 17:26 تأهل الكندي دينيس شابوفالوف إلى الدور الثالث من بطولة أميركا المفتوحة للتنس بفوزه على الإسباني روبرتو كارباييس بايينا بثلاث مجموعات دون رد.