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دوري أبطال أوروبا
بطولة الولايات المتحدة المفتوحة

شابوفالوف إلى الدور الثالث

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تأهل الكندي دينيس شابوفالوف إلى الدور الثالث من بطولة أميركا المفتوحة للتنس بفوزه على الإسباني روبرتو كارباييس بايينا بثلاث مجموعات دون رد.

Reuters

وحقق شابوفالوف الفوز بواقع 7-6 (9-7)، 6-3، 6-0 ليضرب موعداً في الدور المقبل مع الجنوب إفريقي لويد هاريس. 

بطولة أميركا المفتوحة للتنس بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس دينيس شابوفالوف بطولة الولايات المتحدة المفتوحة روبرتو كارباييس بايينا
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