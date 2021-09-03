شابوفالوف إلى الدور الثالث من قبل beIN SPORTS September 3, 2021 17:26 تأهل الكندي دينيس شابوفالوف إلى الدور الثالث من بطولة أميركا المفتوحة للتنس بفوزه على الإسباني روبرتو كارباييس بايينا بثلاث مجموعات دون رد. Reuters وحقق شابوفالوف الفوز بواقع 7-6 (9-7)، 6-3، 6-0 ليضرب موعداً في الدور المقبل مع الجنوب إفريقي لويد هاريس. بطولة أميركا المفتوحة للتنس بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس دينيس شابوفالوف بطولة الولايات المتحدة المفتوحة روبرتو كارباييس بايينا السابق دجوكوفيتش دون عناء أمام غريكسب اقرأ التالي بليشكوفا تسير بثبات في بطولة أ اقرأ آخر الأحداث September 3, 2021 18:05 بليشكوفا تسير بثبات في بطولة أميركا المفتوحة September 3, 2021 17:26 شابوفالوف إلى الدور الثالث September 3, 2021 15:40 دجوكوفيتش دون عناء أمام غريكسبور September 2, 2021 18:30 بارتي دون عناء وزفيريف يتجاوز راموس بسهولة September 1, 2021 23:53 تأهل سهل لمدفيديف September 1, 2021 21:35 أنس جابر تضرب بقوّة في فلاشينغ ميدوز September 1, 2021 10:57 فوز أوّل لدجوكوفيتش في طريقه إلى المجد August 31, 2021 22:36 بارتي تستهل مشوارها بنجاح في بطولة أميركا المفتوحة August 31, 2021 21:11 زفيريف وميدفيديف إلى الدور الثاني August 31, 2021 19:10 بليشكوفا تسير بثبات في بطولة "أميركا المفتوحة"