تغريم سواريز نافارو 40 ألف دولار لعدم بذل الجهد

وانسحبت نافارو التي عادلت في فلاشينغ ميدوز العام الماضي أفضل نتائجها في البطولات الكبرى ببلوغها الدور ربع النهائي، في نهاية المجموعة الأولى بسبب إصابة في أسفل ظهرها.

وأحرزت اللاعبة التي بلغت الدور الرابع في بطولة ويمبلدون الأخيرة لقبين وحيدين في مسيرتها في البرتغال عام 2014 والدوحة 2016.

وتحدد أنظمة البطولات الكبرى قواعد سلوكية لبذل الجهد في الدور الأول، حيث يتوقع ان يقدم اللاعبون "مستويات احترافية".

تابع فريميل في بيانه "بعد تلقي تقارير من الجهاز الطبي ومراقبي البطولات الكبرى، تبين أن كارلا سواريز نافارو لم تقدم المستوى الاحترافي المطلوب".

وكان من الممكن تغريم اللاعبة مبلغ 58 ألف دولار كاملاً والذي حصلت عليه جراء خروجها من الدور الأول.

