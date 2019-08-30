العربية
English
Français
الدوري الإنكليزي الممتاز
بطولة الولايات المتحدة المفتوحة

تغريم سواريز نافارو 40 ألف دولار لعدم بذل الجهد

من قبل

غرّم منظمو بطولة الولايات المتحدة المفتوحة الإسبانية كارلا سواريز نافارو مبلغ 40 ألف دولار لعدم بذلها الجهد في مواجهة المجرية تيميا بابوش في الدور الأول، بحسب ما قال حكم البطولة سورين فريميل الجمعة.

Reuters

وانسحبت نافارو التي عادلت في فلاشينغ ميدوز العام الماضي أفضل نتائجها في البطولات الكبرى ببلوغها الدور ربع النهائي، في نهاية المجموعة الأولى بسبب إصابة في أسفل ظهرها.

وأحرزت اللاعبة التي بلغت الدور الرابع في بطولة ويمبلدون الأخيرة لقبين وحيدين في مسيرتها في البرتغال عام 2014 والدوحة 2016.

وتحدد أنظمة البطولات الكبرى قواعد سلوكية لبذل الجهد في الدور الأول، حيث يتوقع ان يقدم اللاعبون "مستويات احترافية".

تابع فريميل في بيانه "بعد تلقي تقارير من الجهاز الطبي ومراقبي البطولات الكبرى، تبين أن كارلا سواريز نافارو لم تقدم المستوى الاحترافي المطلوب".

وكان من الممكن تغريم اللاعبة مبلغ 58 ألف دولار كاملاً والذي حصلت عليه جراء خروجها من الدور الأول.
 

السابق ملخص مباراة كارولين فوزنياكي و
اقرأ
ملخص مباراة كارولين فوزنياكي و دانييل كولينز
التالي جابر تخرج من فلاشينغ ميدوز مرف
اقرأ
جابر تخرج من فلاشينغ ميدوز مرفوعة الرأس

آخر الأحداث