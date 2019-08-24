الثلاثة الكبار مجدداً على الأرضية الصلبة

يعود "الثلاثة الكبار" في كرة المضرب، المصنف أول عالميا حامل اللقب الصربي نوفاك دجوكوفيتش والثاني الإسباني رافايل نادال والثالث السويسري روجيه فيدرر، مجدداً إلى الأرضية الصلبة لفلاشينغ ميدوز مع انطلاق منافسات بطولة الولايات المتحدة المفتوحة الاثنين في نيويورك.

الأرضية الصلبة ليست فقط نوعية الملاعب التي تستضيف مباريات آخر البطولات الأربع الكبرى لهذا الموسم، بل ترمز أيضا إلى السطوة المطلقة لهذا الثلاثي على أهم بطولات الكرة الصفراء في الأعوام الأخيرة، اذ أحرزوا في ما بينهم آخر 11 لقبا في الغراند سلام، و54 من آخر 65 بطولة كبيرة (وهي إضافة إلى فلاشينغ ميدوز، أستراليا المفتوحة ورولان غاروس الفرنسية وويمبلدون الإنكليزية).

بالنسبة إلى فيدرر، حامل الرقم القياسي في ألقاب البطولات الكبرى مع 20، والذي أتم هذا الشهر الثامنة والثلاثين من العمر، فهيمنة هذا الثلاثي على منافسات الغراند سلام "ليست مشكلة".

أضاف "الآن مع تمتع نوفاك، +رافا+ وأنا بصحة جيدة مجددا، أندي (موراي) أيضا يعود بشكل تدريجي (إلى منافسات الفردي بعد غياب مطول اثر عملية جراحية في الورك)... بات الأمر أصعب بكثير على اللاعبين الشبان" للتمكن من الفوز بالألقاب الكبيرة.

وتابع السويسري الذي توج في فلاشينغ ميدوز خمس مرات متتالية (2004-2008)، أن اللاعبين الشبان "يقرعون بالتأكيد على الباب بشكل قوي الآن (أي يقتربون من الألقاب). هذا الأمر مشجع جدا للذين يرغبون في رؤية أبطال جدد. أعتقد أن هيمنة نوفاك ورافا غير طبيعية بالنسبة الى لعبة كرة المضرب".

ورأى فيدرر أن اللاعبين الشبان سيحظون بفرصهم مع مرور الوقت، مشددا على أن فوزهم بالألقاب الكبرى "لن يكون مفاجئا نظرا لكرة المضرب التي يقدمونها في الأعوام القليلة الماضية".

لكن اللاعب الباحث عن لقب أول كبير منذ تتويجه في أستراليا مطلع 2018، رأى أنه في الوقت الراهن "يبدو أن اللاعبين أنفسهم سيكونون المرشحين مرة جديدة (...) سيكون مفاجئا في حال فاز أحد آخر هنا".

أبرز المرشحين سيكون بطبيعة الحال دجوكوفيتش، المتربع بأريحية في صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين، والمتوج بألقاب أربع من آخر خمس بطولات غراند سلام. ويعود الفوز الأخير للصربي البالغ من العمر 32 عاما إلى بطولة ويمبلدون الإنكليزية في تموز/يوليو الماضي، حين تغلب على فيدرر في مباراة نهائية ماراتونية امتدت لخمس مجموعات.

رفع دجوكوفيتش رصيده من الألقاب الكبرى إلى 16، وبات على بعد لقبين من نادال، اللاعب الوحيد الذي كسر هيمنة الصربي على البطولات الكبرى في الأشهر الأخيرة، باحتفاظه بلقب رولان غاروس 2019.

ويدخل دجوكوفيتش البطولة الأميركية التي أحرز لقبها ثلاث مرات (2011، 2015 و2018)، مطمئنا إلى قدرته للدفاع عن لقبه، ومؤكدا أنه بات خبيرا في "تحدي الدفاع عن لقب بطولة غراند سلام".

أضاف "هذه هي البطولات التي ترغب بالفوز بها، بالبروز فيها".

من جهته، يدخل نادال (33 عاما) البطولة الأميركية التي توج بلقبها مرتين (2010 و2013) مرتاحا إلى موسم أحرز فيه ثلاثة ألقاب، وذلك في رولان غاروس، إضافة الى دورتي روما وكندا (مونتريال) للماسترز.

وقال الماتادور الإسباني "بلوغ الأحداث الكبيرة بشعور جيد هو أمر يساعد" في المسعى لتحقيق نتائج إيجابية، مضيفا "هذا يعزز الثقة".

وأكد نادال الذي سبق له أن عانى من الإصابات لاسيما على مستوى الركبة في الأشهر الماضية، أنه تدرب "بشكل جيد طيلة الأسبوع. الآن يتبقى وقت قصير للضغط بشكل أكبر ومحاولة بدء البطولة بشكل جيد".

ويبدأ دجوكوفيتش الاثنين الدفاع عن لقبه في مواجهة الإسباني روبرتو كارباليس بايينا، في يوم يشهد أيضا خوض فيدرر مباراته الأولى ضد الهندي سوميت ناغال. أما نادال الذي أوقعته القرعة في القسم الثاني من الجدول، فيخوض الثلاثاء مباراته الأولى ضد الأسترالي جون ميلمان.

تهديد تييم ومدفيديف



وعلى رغم أن الألقاب الكبرى بقيت حتى الآن بعيدا من متناول اللاعبين الشبان، لكن عددا منهم فرضوا أنفسهم بقوة هذا الموسم في ملاعب كرة المضرب، لاسيما النمسوي دومينيك تييم الرابع عالميا والذي خسر نهائي رولان غاروس 2019 ضد نادال، والروسي دانييل مدفيديف الخامس.

وحقق مدفيديف (23 عاما) مسارا تصاعديا هذا الموسم، فتقدم من المركز 16 عالميا مطلع العام الى الخامس حاليا، وأحرز لقبين أبرزهما دورة سينسيناتي الأميركية للماسترز الشهر الحالي، علما بأنه بلغ أيضا نهائي دورة كندا للماسترز حيث خسر أمام نادال، وقبله نهائي دورة واشنطن حيث خسر أمام الأسترالي نيك كيريوس.

لكن الروسي شدد قبل انطلاق فلاشينغ ميدوز على أنه لا يعتبر نفسه "من المرشحين للقب لمجرد أنني في هذه المرحلة من مسيرتي"، مذكرا بأنه لم يتمكن حتى الآن من بلوغ الدور ربع النهائي في بطولة كبرى.

وتابع "بلوغي ربع النهائي سيكون في ذاته خطوة الى الأمام وسأكون سعيدا بذلك فعلا. عندما أقدم أفضل كرة مضرب لدي، أنا قادر على الفوز على الجميع، وهذا ما أحتاج الى مواصلة القيام به هنا".

أما تييم، فلقي إشادة نادال الذي رأى أنه "يحسّن مستواه في كل عام (...) لديه كل ما يلزم للفوز بالأحداث الكبيرة"، معتبرا أن كل ما يحتاج إليه "هو الوقت لتحقيق أهدافه".