الإصابة تُبعد زفيريف عن بطولة أميركا المفتوحة

وجاء في الموقع الرسمي للبطولة الأميركية "انسحب ألكسندر زفيريف من بطولة أميركا المفتوحة".

وتعرض زفيريف الذي وصل إلى نهائي فلاشينغ ميدوز في عام 2020 وإلى نصف نهائي الموسم الماضي للإصابة في نصف نهائي بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية بطولات الـ"غراند سلام"، في حزيران/يونيو أمام الإسباني رافايل نادال في طريق الأخير للفوز باللقب.

واضطر الألماني، البالغ 25 عاماً للخضوع لجراحة بعد إصابته بتمزق في ثلاثة أربطة جانبية في كاحله الأيمن.

وسبق لزفيريف أن غاب عن منافسات بطولة ويمبلدون التي أقيمت من 27 حزيران/يونيو حتّى 10 تموز/يوليو، علماً بأنه شارك في 27 بطولة كبرى توالياً منذ عام 2015.

في المقابل، تحوم الشكوك حول مشاركة الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف سادساً عالمياً على خلفية عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، الأمر الذي أدى إلى حرمانه من خوض منافسات بطولة أستراليا المفتوحة وترحيله من البلاد في كانون الثاني/يناير.

